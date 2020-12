Champions, oggi continua la 5ª giornata: il programma completo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dopo la vittoria dell’Inter in Germania e il pareggio dell’Atalanta, continua la 5ª giornata della Champions League. A seguire il programma delle gare MARTEDÌ 1 DICEMBRE Shakhtar-Real Madrid 2-0 Lokomotiv Mosca-Salisburgo 1-3Borussia M.-Inter 2-3 Marsiglia-Olympiacos 2-1 Atletico Madrid-Bayern Monaco 1-1 Liverpool-Ajax 1-0Atalanta-Midtjylland 1-1 Porto-Manchester City 0-0 MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE Krasnodar-Rennes h18:55 Ba?ak?ehir-Lipsia h 18:55 Siviglia-Chelsea h21:00 Manchester United-Paris Saint Germain h21:00Borussia Dortmund-Lazio h21:00 Bruges-Zenit h21:00Juve-Dynamo Kiev h21:00 Ferencvaros-Barcellona h21:00 Foto: Twitter Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dopo la vittoria dell’Inter in Germania e il pareggio dell’Atalanta,la 5ªdellaLeague. A seguire ildelle gare MARTEDÌ 1 DICEMBRE Shakhtar-Real Madrid 2-0 Lokomotiv Mosca-Salisburgo 1-3Borussia M.-Inter 2-3 Marsiglia-Olympiacos 2-1 Atletico Madrid-Bayern Monaco 1-1 Liverpool-Ajax 1-0Atalanta-Midtjylland 1-1 Porto-Manchester City 0-0 MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE Krasnodar-Rennes h18:55 Ba?ak?ehir-Lipsia h 18:55 Siviglia-Chelsea h21:00 Manchester United-Paris Saint Germain h21:00Borussia Dortmund-Lazio h21:00 Bruges-Zenit h21:00Juve-Dynamo Kiev h21:00 Ferencvaros-Barcellona h21:00 Foto: TwitterLeague L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

