Auto sulla folla in Germania (Di martedì 1 dicembre 2020) Un'Automobile ha investito una decina di persone a Treviri, in Germania, entrando in zona pedonale a forte velocità. La polizia ha confermato sui social l'arresto una persona e il sequestro della vettura. Agenzia Vista ? Leggi su ilgiornale (Di martedì 1 dicembre 2020) Un'mobile ha investito una decina di persone a Treviri, in, entrando in zona pedonale a forte velocità. La polizia ha confermato sui social l'arresto una persona e il sequestro della vettura. Agenzia Vista ?

chetempochefa : 'Dire 'io non mi farò il vaccino se non ci sono dati sulla sicurezza' è come dire 'io non guiderei un auto senza fr… - Noiconsalvini : ++ #TREVIRI, L'ARRESTO DEL CONDUCENTE DELL'AUTO CHE È PIOMBATA SULLA FOLLA NELL'AREA PEDONALE DELLA CITTÀ TEDESCA.… - Corriere : Germania, auto sulla folla nella zona pedonale a Treviri: un morto diversi feriti - AglioVestito : RT @ebreieisraele: #terrorista #islamico fa strage con auto sulla gente a #trier in #germania. 2 morti 10 feriti, arrestato. Sarà il solito… - MeX253249148 : Germania, l'auto piomba sulla folla a Treviri: due morti - Il Tempo -

Ultime Notizie dalla rete : Auto sulla HTTP/1.1 Server Too Busy