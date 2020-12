Alex Sandro: “Ci mancano solo i risultati. Quando non si vince alla Juve è un problema, ma siamo abituati” (Di martedì 1 dicembre 2020) Alex Sandro ha parlato in conferenza stampa assieme al suo allenatore Andrea Pirlo, alla vigilia della gara con la Dinamo Kiev, valida per il quinto turno di Champions League:“Cosa ci manca? solo i risultati, stiamo lavorando bene e siamo in crescita. Quando non si vince alla Juve è un problema, ma siamo abituati, sulla strada giusta; sappiamo dove dobbiamo migliorare. Io? Sto sempre meglio e sono a disposizione.In Europa ogni gara è difficile e bisogna fare sempre attenzione, la Juve vuole sempre arrivare in fondo a tutte le competizioni, e cerca di vincere ogni partita: sappiamo che la strada è lunga e dobbiamo essere preparati”. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 1 dicembre 2020)ha parlato in conferenza stampa assieme al suo allenatore Andrea Pirlo,vigilia della gara con la Dinamo Kiev, valida per il quinto turno di Champions League:“Cosa ci manca?, stiamo lavorando bene ein crescita.non siè un, maabituati, sulla strada giusta; sappiamo dove dobbiamo migliorare. Io? Sto sempre meglio e sono a disposizione.In Europa ogni gara è difficile e bisogna fare sempre attenzione, lavuole sempre arrivare in fondo a tutte le competizioni, e cerca dire ogni partita: sappiamo che la strada è lunga e dobbiamo essere preparati”. Foto: Twitter ...

