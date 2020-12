1 minuto in Borsa 1 dicembre 2020 (Di martedì 1 dicembre 2020) (TeleBorsa) – Marginale aumento della Borsa di Milano, mentre il resto dell’Europa è all’insegna del toro. In buona evidenza a Milano il comparto chimico (+3,13%). Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo il comparto sanitario (-1,54%). Aumenta di poco lo spread, che si porta a +117 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,60%. Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, annunciati in Unione Europea il dato sui Prezzi al Consumo, pari a -0,3%, e il dato sul PMI manifatturiero, che si attesta su 53,8 punti. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dell’ISM manifatturiero e del PMI manifatturiero. Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 ... Leggi su quifinanza (Di martedì 1 dicembre 2020) (Tele) – Marginale aumento delladi Milano, mentre il resto dell’Europa è all’insegna del toro. In buona evidenza a Milano il comparto chimico (+3,13%). Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo il comparto sanitario (-1,54%). Aumenta di poco lo spread, che si porta a +117 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,60%. Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, annunciati in Unione Europea il dato sui Prezzi al Consumo, pari a -0,3%, e il dato sul PMI manifatturiero, che si attesta su 53,8 punti. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dell’ISM manifatturiero e del PMI manifatturiero. Attesa una partenza positiva per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 ...

