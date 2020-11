Usa, Biden si è fratturato un piede: indosserà tutore per alcune settimane (Di lunedì 30 novembre 2020) Il presidente eletto Joe Biden ha una frattura al piede destro e dovrà indossare il tutore a stivale per diverse settimane . «L'iniziale radiografia non mostrava una evidente frattura ma il suo esame... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 30 novembre 2020) Il presidente eletto Joeha una frattura aldestro e dovrà indossare ila stivale per diverse. «L'iniziale radiografia non mostrava una evidente frattura ma il suo esame...

