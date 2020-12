Tragedia a Roma | uomo precipita e resta infilzato in una ringhiera | morto sul colpo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 30 novembre 2020)questa sera a, in via Accademia di Brera, alla Montagnola. Poco dopo le 21:00 un, vestito solo con un paio di pantaloni, èto finendo addosso allache circonda la palazzina ed è rimasto. Il corpo, senza maglietta e messo a pancia in giù, è stato notato da alcuni condomini che hanno iniziato a urlare, attirando l’attenzione degli altri residenti. In pochi istanti si sono radunate diverse persone e sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di stato, un’ambulanza, automedica e i vigili del fuoco. Una donna ha raccontato che per un’ora, prima della disgrazia, ha sentito dei rumori metallici. La donna si è poi sentita male. Seguiranno aggiornamenti. su Il Corriere della Città.