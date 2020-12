Super Nintendo World | ecco la data di apertura!

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 30 novembre 2020) Il parco della grande N, ilha unad’apertura. I giapponesi potranno godersi corse in stile Mario Kart e altro Dopo un’infinità di rumor, un’infinità di silenzio da parte dei diretti interessati e alcuni rinviifinalmente che il, il parco a tema della casa di Kyoto nato sotto l’ala ludica degli Universal Studios Japan, ha unad’apertura. Il parco si è fatto attendere ma, con tutta probabilità, ne è valsa la pena. Insomma, vi basterà una semplice sbirciatina al teaser trailer che vi proponiamo nel player in basso per rendervene conto. Vediamo di seguito i dettagli dell’apertura.le attrazioni e lad’apertura del...