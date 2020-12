PS5, 3500 console ma non solo. Il famigerato gruppo di bagarini avrebbe anche più di 1000 Xbox Series X (Di lunedì 30 novembre 2020) CrepChiefNotify è una società che comprende migliaia di membri pagati, che ha sede nel Regno Unito ma è stata lanciata di recente anche negli Stati Uniti. Si dice che utilizzi un software bot per aggirare le code di vendita al dettaglio online e acquistare automaticamente le console non appena disponibili. Il gruppo è recentemente salito alla ribalta dopo essersi vantato che i suoi membri avevano ottenuto circa 3.500 console PS5 da rivendere a scopo di lucro. Domenica, CrepChiefNotify ha affermato di essere riuscito a ottenere una quantità significativa di console Xbox Series X dall'azienda britannica Very. "Abbiamo appena informato i nostri membri di un rifornimento di Xbox Series X su un noto rivenditore online", ha detto la società ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 30 novembre 2020) CrepChiefNotify è una società che comprende migliaia di membri pagati, che ha sede nel Regno Unito ma è stata lanciata di recentenegli Stati Uniti. Si dice che utilizzi un software bot per aggirare le code di vendita al dettaglio online e acquistare automaticamente lenon appena disponibili. Ilè recentemente salito alla ribalta dopo essersi vantato che i suoi membri avevano ottenuto circa 3.500PS5 da rivendere a scopo di lucro. Domenica, CrepChiefNotify ha affermato di essere riuscito a ottenere una quantità significativa diX dall'azienda britannica Very. "Abbiamo appena informato i nostri membri di un rifornimento diX su un noto rivenditore online", ha detto la società ...

Leggenda88 : ?? on @YouTube: PS5: 3500 console comprate in blocco! Prezzi altissimi! - Asgard_Hydra : PS5, i bagarini inglesi non si pentono: vendite per oltre 3.500 unità in UK - oOShinobi777Oo : L'associazione nota come CrepChiefNotify afferma di aver acquistato 3500 PS5 per rivenderle a prezzo maggiorato all… - tech_gamingit : L'associazione nota come CrepChiefNotify afferma di aver acquistato 3500 PS5 per rivenderle a prezzo maggiorato all… - Multiplayerit : PS5, i bagarini inglesi non si pentono: vendite per oltre 3.500 unità in UK -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 3500 HTTP/1.1 Server Too Busy