Pisa Entrano in organico presso il Comune altri 38 dipendenti Nuovi bandi per assumere

Il Comune di Pisa assume altre tre persone. Sono stati infatti pubblicati lo scorso 27 novembre tre diversi bandi di concorso per assumere tre figure professionali specifiche: un falegname, un elettricista e un agronomo. Si è inoltre concluso l'iter concorsuale avviato in primavera e che ha visto partecipare oltre 4.000 candidati per il grande concorso pubblico tenuto in estate: saranno infatti inseriti in organico per la metà di dicembre altre 38 persone. «Stiamo proseguendo a pieno ritmo – commenta l'assessore alla Sicurezza Giovanna Bonanno – e nonostante le notevoli difficoltà dovute al drammatico periodo di emergenza sanitaria che stiamo attraversando, nelle diverse assunzioni di personale che avevamo previsto nel Piano dei Fabbisogni per l'anno 2020.

