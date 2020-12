Paolo Brosio: «I 5stelle vogliono far partorire la Madonna prima del tempo. Perderanno altri voti» (Di lunedì 30 novembre 2020) “E’ follia far partorire la Madonna prima del tempo, così i 5 Stelle Perderanno ancora voti’. La voce di Paolo Brosio tuona contro l’anticipazione della Messa di Natale che con il placet di gran parte delle gerarchie ecclesiastiche è una delle misure anti Covid che più divide gli italiani. Dopo la sua breve partentesi al GfVip, il giornalista devoto della Madonna e cattolico convinto e praticante, si scatena nel corso di un’intervista all’Adnkronos. Ce l’ha con il governo e non solo. Messa di Natale, Paolo Brosio: “Non ce la possono rubare” “Ormai la Cei è sempre prona di fronte a qualsiasi richiesta del Governo e questo non è un bel segnale. Non ci si può trincerare sempre dietro le sciagure e i morti ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 30 novembre 2020) “E’ follia farladel, così i 5 Stelleancora’. La voce dituona contro l’anticipazione della Messa di Natale che con il placet di gran parte delle gerarchie ecclesiastiche è una delle misure anti Covid che più divide gli italiani. Dopo la sua breve partentesi al GfVip, il giornalista devoto dellae cattolico convinto e praticante, si scatena nel corso di un’intervista all’Adnkronos. Ce l’ha con il governo e non solo. Messa di Natale,: “Non ce la possono rubare” “Ormai la Cei è sempre prona di fronte a qualsiasi richiesta del Governo e questo non è un bel segnale. Non ci si può trincerare sempre dietro le sciagure e i morti ...

oceanerazzurro : RT @fenice_risorta: Signore perdonali non sanno quello che ragliano?????? - castell32082033 : RT @fenice_risorta: Signore perdonali non sanno quello che ragliano?????? - gcamp269 : @CatiaMamone @Adnkronos Ma pensa tu adesso per che cosa si stressa Paolo Brosio. La forma e' piu' importante della… - beaghilardi : la cosa più brutta di questo 2020 è Paolo Brosio che limona con una ventenne, seconda solo alla rottura tra Diego Lazzari ed Elisa Maino - Che22peace71 : RT @fenice_risorta: Signore perdonali non sanno quello che ragliano?????? -

