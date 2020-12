Mino Magli | ex di Elisabetta Gregoraci | ' Mi sono sentito umiliato dal suo comportamento'

(Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo la prima intervista rilasciata a 'Live - Non è la d'Urso',è nuovamente intervenuto nella trasmissione di Canale 5 sostenendo di essere stato per anni l'amante segreto di...

zazoomblog : Mino Magli l’ex della Gregoraci fa nuove accuse choc: “Molti uomini hanno parlato…” - #Magli #della #Gregoraci… - zazoomblog : Mino Magli l’ex della Gregoraci fa nuove accuse choc: “Molti uomini hanno parlato…” - #Magli #della #Gregoraci… - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci: Mino Magli fa un appello a Barbara d’Urso - #Elisabetta #Gregoraci: #Magli… - Notiziedi_it : Elisabetta Gregoraci: Mino Magli passa all’attacco, che rivelazione! - Notiziedi_it : Mino Magli choc a Live Non è la D’Urso: “Elisabetta Gregoraci è falsa” | Video Mediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Mino Magli

La Gregoraci è stata di nuovo bersaglio del suo ex compagno, Mino Magli. Leggi cosa ha dichiarato l'uomo a Barbara D'Urso!Il presunto ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci la spara grossissima: “Oltre a me e Flavio Briatore c'erano altri uomini…”, ecco il video.