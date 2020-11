Milano torna in zona arancione: vie del centro affollate e code fuori dai negozi – Video (Di lunedì 30 novembre 2020) Primo giorno di zona arancione in Lombardia e le vie del centro di Milano si sono presentate affollate con persone in coda all’esterno dei negozi che da ieri hanno riaperto le porte. Questa la fotografia del pomeriggio milanese con i cittadini che sono tornati a passeggiare tra le vetrine addobbate in vista del Natale. Complice la scia del Black Friday l’occasione è buona per fare acquisti. Scene simili anche a Torino. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Primo giorno diin Lombardia e le vie deldisi sono presentatecon persone in coda all’esterno deiche da ieri hanno riaperto le porte. Questa la fotografia del pomeriggio milanese con i cittadini che sonoti a passeggiare tra le vetrine addobbate in vista del Natale. Complice la scia del Black Friday l’occasione è buona per fare acquisti. Scene simili anche a Torino. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

di Andrea Gianni Torna sotto quota mille, però con un numero di tamponi inferiore rispetto alla rilevazione precedente, il numero di nuovi casi di Covid19 registrati nell’arco di 24 ore nella Città me ...

Natale, Milano s’illumina dal centro alla periferia, ma con sobrietà

Assessore Tajani: “Orgogliosa che tanti privati, in questo particolare momento, abbiano voluto collaborare con il Comune per accendere di luci la città" ...

di Andrea Gianni Torna sotto quota mille, però con un numero di tamponi inferiore rispetto alla rilevazione precedente, il numero di nuovi casi di Covid19 registrati nell'arco di 24 ore nella Città me ...

Assessore Tajani: "Orgogliosa che tanti privati, in questo particolare momento, abbiano voluto collaborare con il Comune per accendere di luci la città" ...