Microsoft sta contribuendo attivamente allo sviluppo della tecnologia Android (Di lunedì 30 novembre 2020) Negli ultimi tempi, il supporto di Microsoft allo sviluppo della tecnologia Android (e di tutto l'ambiente open source) si è andato intensificando sempre più. Dopo il prezioso contributo reso a progetti come Chromium e Github, l'obiettivo del team condotto da Satya Nadella è ora quello di migliorare le performance generali dei nuovi hardware. Sono già stati effettuati, dagli ingegneri Microsoft, circa ottanta interventi sul codice Android in tal senso, da quest'estate ad oggi: arriva ora la conferma di una implementazione sostanziale, tramite l'API denominata "Obscured Regions".

