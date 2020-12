Mes, Gualtieri non convince nessuno: M5S e Leu contro la riforma. FI: «Vogliamo vedere le carte» (Di lunedì 30 novembre 2020) È il giorno del Mes. I ministri dell’Eurogruppo ne decideranno la riforma nelle prossime ore. Per l’Italia ci sarà Roberto Gualtieri. Lo stesso che ha tracciato il sentiero entro cui dovrebbe avanzare tutta intera la maggioranza. Il condizionale è d’obbligo perché del prestito di 37 miliardi messo a disposizione dal fondo salva-Stati il M5S continua a non volerne sapere. Una posizione che ha costretto Gualtieri a separare la riforma del Mes dal suo concreto utilizzo. Gualtieri: «Il Parlamento gha tempo per valutare» Posizione ribadita anche nel corso della sua audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. «Il Parlamento avrà tutto il tempo per valutare», ha assicurato il ministro. La firma da parte dell’Eurosummit, che renderà esecutivo il Mes riformato, ci sarà infatti solo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 30 novembre 2020) È il giorno del Mes. I ministri dell’Eurogruppo ne decideranno lanelle prossime ore. Per l’Italia ci sarà Roberto. Lo stesso che ha tracciato il sentiero entro cui dovrebbe avanzare tutta intera la maggioranza. Il condizionale è d’obbligo perché del prestito di 37 miliardi messo a disposizione dal fondo salva-Stati il M5S continua a non volerne sapere. Una posizione che ha costrettoa separare ladel Mes dal suo concreto utilizzo.: «Il Parlamento gha tempo per valutare» Posizione ribadita anche nel corso della sua audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. «Il Parlamento avrà tutto il tempo per valutare», ha assicurato il ministro. La firma da parte dell’Eurosummit, che renderà esecutivo il Mesto, ci sarà infatti solo ...

