Mes, Gualtieri: “Con la riforma nessun rischio di ristrutturazione del debito” (Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA – La decisione dell’Eurogruppo di oggi sulla riforma del Mes “non investe in alcun modo il suo l’utilizzo, la riforma è cosa distinta dalla scelta se usare o meno il Meccanismo sanitario”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nel corso di un’audizione davanti alle commissioni parlamentari. Leggi su dire (Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA – La decisione dell’Eurogruppo di oggi sulla riforma del Mes “non investe in alcun modo il suo l’utilizzo, la riforma è cosa distinta dalla scelta se usare o meno il Meccanismo sanitario”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nel corso di un’audizione davanti alle commissioni parlamentari.

