Lettura a 6 mesi, a 13 anni l’inscrizione all’università: bimbo prodigio punta ad andare su Marte (Di lunedì 30 novembre 2020) Ha iniziato a leggere a sei mesi. A dieci anni hai iniziato a seguire le prime lezioni universitarie e si prevede che dall’autunno 2021 (quando avrà 13 anni) potrà iscriversi al college a tutti gli effetti. E’ Caleb Anderson, giovanissimo di Atlanta, il cui sogno è andare su Marte. Ma a differenza di tanti giovanissimi L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 30 novembre 2020) Ha iniziato a leggere a sei. A diecihai iniziato a seguire le prime lezioni universitarie e si prevede che dall’autunno 2021 (quando avrà 13) potrà iscriversi al college a tutti gli effetti. E’ Caleb Anderson, giovanissimo di Atlanta, il cui sogno èsu. Ma a differenza di tanti giovanissimi L'articolo NewNotizie.it.

qualazampanews : Una lettura che ti farà scodinzolare il cuore? E’ 'Code di compleanno: 12 storie per 12 mesi con… - HapCollins : Nei prossimi mesi: lettura obbligata. Grazie @Basil_73 - SRubinato : RT @vitalbaa: Fra Stato e Regioni, serve fare chiarezza, e - se già non fosse stato chiaro - gli ultimi mesi lo hanno dimostrato. Anche p… - sunflowerscat : Vorrei anche cambiare la mia routine e aggiungere un po' di tempo alla lettura (sono mesi che sono in stallo con un… - martininet_it : RT @vitalbaa: Fra Stato e Regioni, serve fare chiarezza, e - se già non fosse stato chiaro - gli ultimi mesi lo hanno dimostrato. Anche p… -

Ultime Notizie dalla rete : Lettura mesi HTTP/1.1 Server Too Busy