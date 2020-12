Le accuse di Report all’Oms | «Hanno fatto ritirare un rapporto indipendente sulla gestione del Covid in Italia»

Leggi su open.online

(Di martedì 1 dicembre 2020) «Risponda dottor Guerra, solo una domanda». La scena sembra quella di un wetsern. Il giornalista diGiulio Valesini è in strada con il direttore aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) Ranieri Guerra. La domanda che continua a fare, senza ottenere nessuna risposta, è quella sulAn unprecedented challenge – Italy’s first response to-19. È questo il titolo del documento che un team di ricercatori della divisione europea dell’Oms ha scrittodell’epidemia di Coronavirus in. Unache, secondo la ricostruzione della trasmissione di Rai 3, si sarebbe basata su un piano scritto nel 2006 e mai aggiornato: il Piano nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale. Tutti temi anticipati ai ...