Lazio, Lazzari tuona: "A Dortmund per il riscatto" Roma, 30 novembre 2020- Non è stata una domenica tranquilla per la Lazio : la sconfitta contro l ' Udinese ha agitato le acque nello spogliatoio biancoceleste, ancora sconvolto per l'1-3 subito in ...

