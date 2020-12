Jennifer Lawrence: la fattoria di famiglia va a fuoco in un orribile incendio (Di lunedì 30 novembre 2020) La fattoria di famiglia di Jennifer Lawrence in Kentucky, sede di un celebre campo estivo per bambini, è andata a fuoco nel weekend. La fattoria di famiglia di Jennifer Lawrence in Kentucky, che d'estate ospitava Camp Hi-Ho, campeggio per bambini, è stata cancellata venerdì sera da un "orribile incendio". Camp Hi-Ho ha annunciato la notizia sabato su Facebook scrivendo: "È con il cuore gonfio di dolore che confermiamo la notizia della perdita della nostra stalla la scorsa notte in un terribile incendio. Siamo profondamente grati che nessuna persona o animale sia stato ferito, ma stiamo ancora piangendo la perdita di anni di duro lavoro e ricordi di eventi felici che popolano questo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 30 novembre 2020) Ladidiin Kentucky, sede di un celebre campo estivo per bambini, è andata anel weekend. Ladidiin Kentucky, che d'estate ospitava Camp Hi-Ho, campeggio per bambini, è stata cancellata venerdì sera da un "". Camp Hi-Ho ha annunciato la notizia sabato su Facebook scrivendo: "È con il cuore gonfio di dolore che confermiamo la notizia della perdita della nostra stalla la scorsa notte in un terribile. Siamo profondamente grati che nessuna persona o animale sia stato ferito, ma stiamo ancora piangendo la perdita di anni di duro lavoro e ricordi di eventi felici che popolano questo ...

Jennifer Lawrence, a fuoco la fattoria di famiglia

