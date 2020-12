Inter, nessuna guerra fredda tra Conte e la dirigenza dopo Sassuolo: i dettagli (Di lunedì 30 novembre 2020) Contrariamente a quanto si era detto, non è in atto nessuna guerra tra Antonio Conte e la dirigenza dell’Inter dopo lo sfogo di Sassuolo Lo sfogo di Antonio Conte dopo lo 0-3 contro il Sassuolo poteva scatenare venti di guerra tra il tecnico e la dirigenza dell’Inter, finita nuovamente nel mirino del tecnico nerazzurro. Secondo il Corriere dello Sport queste parole, in Viale della Liberazione, hanno creato solo qualche perplessità. Niente di più, come testimoniato da ciò che è accaduto ieri mattina alla Pinetina: complici i tamponi previsti dal protocollo Uefa, gli ad Marotta e Antonello, il ds Ausilio e il suo vice Baccin erano tutti al centro sportivo, dove si ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Contrariamente a quanto si era detto, non è in attotra Antonioe ladell’lo sfogo diLo sfogo di Antoniolo 0-3 contro ilpoteva scatenare venti ditra il tecnico e ladell’, finita nuovamente nel mirino del tecnico nerazzurro. Secondo il Corriere dello Sport queste parole, in Viale della Liberazione, hanno creato solo qualche perplessità. Niente di più, come testimoniato da ciò che è accaduto ieri mattina alla Pinetina: complici i tamponi previsti dal protocollo Uefa, gli ad Marotta e Antonello, il ds Ausilio e il suo vice Baccin erano tutti al centro sportivo, dove si ...

InterClubNW : RT @FcInterNewsit: Conte-dirigenza, nessuna guerra fredda dopo Sassuolo-Inter. Zhang è soddisfatto, ora aspetta una conferma in Champions h… - FcInterNewsit : Conte-dirigenza, nessuna guerra fredda dopo Sassuolo-Inter. Zhang è soddisfatto, ora aspetta una conferma in Champi… - ondavorace : @Inter___nos @francouda @laura_pi79 @ilbongio_ @enricoruggeri La strategia è sempre stata una: convivenza col virus… - francouda : @Inter___nos @laura_pi79 @ilbongio_ @enricoruggeri non c'è nessuna seconda ondata, il report indica che non ci sono… - Inter_Rompi : @JuventinoDna Lei? non ho visto nessuna Lei, eppure di solito non me ne scappa una. -