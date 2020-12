Gurrida e il magico vigneto “subacqueo” sull’Etna | vendemmia 2020 da supereroi

Leggi su winemag

(Di martedì 1 dicembre 2020) L’Alicante? Un vitigno da “apnea”. Chiedere per credere a, cantina proprietaria di un. Da circa 200 anni, da novembre ad aprile, le piante “a piede franco” vengono sommerse dall’acqua. Non siamo su un nuovo pianeta scoperto dalla Nasa, ma a Randazzo. Sul versante nord dell’Etna. Dopo dodici anni – spiega fiero a WineMag,it Gaetano Cesarò, patron di– lain azienda è stata ripresa ed abbiamo raccolto circa 60 quintali di Alicante dalle nostre vigne secolari”. Qualità o quantità? Non scherziamo: “È stata unadiscreta, caratterizzata da una quantità minima ma di ottima qualità: come prima annata non si poteva pretendere più di tanto”, chiosa ancora Gaetano Cesarò. Una realtà che non è solo un’azienda vinicola, ma un vero e proprio ...