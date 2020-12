Grande Fratello Vip, scenata di gelosia: momento difficile per due inquilini (Di lunedì 30 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Un episodio di gelosia si è rivelato nelle scorse ore all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Scopriamone di più. Momenti di tensione e gelosia si sono palesati all’interno della casa del Grande Fratello vip tra due concorrenti molto apprezzati dal pubblico. Questa sera andrà in onda una nuova puntata del reality show, in prima Leggi su youmovies (Di lunedì 30 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Un episodio disi è rivelato nelle scorse ore all’interno della casa delVip. Scopriamone di più. Momenti di tensione esi sono palesati all’interno della casa delvip tra due concorrenti molto apprezzati dal pubblico. Questa sera andrà in onda una nuova puntata del reality show, in prima

QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - GrandeFratello : Abbiamo ufficialmente comunicato ai nostri VIP che questa edizione di Grande Fratello continuerà... fino a Febbraio… - _LordJack : @milanecon Fino a un certo punto, perché il mio discorso si riferiva al segnalare e alla fine il confine fra decenz… - Ileniad_ : RT @103puntifelici: Insomma inizierà un altro grande fratello d’ora in poi e un po’ mi viene da piangere perché nel bene o nel male l’hanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello HTTP/1.1 Server Too Busy