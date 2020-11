Giappone, torna l’allarme suicidi: ad ottobre più dei morti per Covid (Di lunedì 30 novembre 2020) ottobre nero per il Giappone, che torna a dover affrontare l’allarme suicidi. In un mese più casi dei morti per Covid-19. Il Covid-19 ha riportato a galla anche il problema della salute mentale, con i vari lockdown e le varie chiusure che hanno suscitato non poche turbe alla popolazione mondiale. Uno dei paesei che da L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 30 novembre 2020)nero per il, chea dover affrontare. In un mese più casi deiper-19. Il-19 ha riportato a galla anche il problema della salute mentale, con i vari lockdown e le varie chiusure che hanno suscitato non poche turbe alla popolazione mondiale. Uno dei paesei che da L'articolo proviene da Inews.it.

Le statistiche riportate dal reportage mostrano che ci sono stati ben 2.153 individui che si sono tolti la vita mentre il numero dei decessi per il coronavirus dall'inizio della pandemia supera di poc ...

Ottobre nero per il Giappone, che torna a dover affrontare l'allarme suicidi. In un mese più casi dei morti per Covid-19.Le statistiche riportate dal reportage mostrano che ci sono stati ben 2.153 individui che si sono tolti la vita mentre il numero dei decessi per il coronavirus dall'inizio della pandemia supera di poc ...