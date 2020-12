Droga in auto e a casa, arrestati due giovani di Morcone (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella serata di ieri, nel corso di mirati servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati di tipo predatorio predisposti in ambito provinciale dal Questore Luigi Bonagura, gli Agenti della Squadra Volanti del Commissariato di Telese Terme, diretti dal Vice Questore Alessandro Salzano, in servizio nel comprensorio di competenza, procedeva al successivo controllo di un’autovettura Peugeot 306, sulla SS 372, nei pressi dello svincolo per Telese Terme. I due giovani occupanti, di quarantatré e trentaquattro anni residenti a Morcone, da subito mostratisi nervosi ed agitati, dall’interrogazione ai terminali risultavano annoverare numerosi pregiudizi penali per reati connessi allo spaccio di Droga. Gli operatori decidevano, pertanto, di procedere alla ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella serata di ieri, nel corso di mirati servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati di tipo predatorio predisposti in ambito provinciale dal Questore Luigi Bonagura, gli Agenti della Squadra Volanti del Commissariato di Telese Terme, diretti dal Vice Questore Alessandro Salzano, in servizio nel comprensorio di competenza, procedeva al successivo controllo di un’vettura Peugeot 306, sulla SS 372, nei pressi dello svincolo per Telese Terme. I dueoccupanti, di quarantatré e trentaquattro anni residenti a, da subito mostratisi nervosi ed agitati, dall’interrogazione ai terminali risultavano annoverare numerosi pregiudizi penali per reati connessi allo spaccio di. Gli operatori decidevano, pertanto, di procedere alla ...

