Covid, oltre 80mila attualmente positivi e l'Rt tra i più alti in Italia: Veneto a rischio (Di lunedì 30 novembre 2020) Alle 8 di lunedì 30 novembre si contano 875 nuovi casi di contagio in Veneto, 80.665 sono gli attualmente positivi, 12 i decessi mentre i ricoveri sono in dimunuzione rispetto ai giorni scorsi.

