Covid – Marchetti (Fenascop): Non abbandonare i pazienti psichici (Di lunedì 30 novembre 2020) Covid – Marchetti (Fenascop Lazio): Non abbandonare i pazienti psichici – "L'emergenza sanitaria rischia di aggravare la situazione di chi soffre di disagi psichici, a causa delle norme restrittive imposte dal lockdown e dall'impatto sociale ed economico che sta generando. Una situazione che tocca da vicino un italiano su tre con 17 milioni di cittadini che soffrono di un disturbo mentale. Studi recenti ci dicono che con il Covid l'incidenza dei problemi psichici è quintuplicata passando dal 6% al 32%. Non possiamo più lasciare sole queste persone e le strutture che se ne occupano". A lanciare l'allarme è la Fenascop, associazione che rappresenta a livello nazionale e regionale le comunità che si occupano di ...

