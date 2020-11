Covid, diagnosi con ecografia: è più efficace del tampone (Di lunedì 30 novembre 2020) Federico Giuliani Uno studio dell'ospedale Molinette di Torino ha dimostrato l'efficacia dell'ecografia del polmone nel diagnosticare il Covid-19 È possibile diagnosticare la polmonite da Covid-19 direttamente in pronto soccorso, grazie a una semplice ecografia del polmone. Non solo: usando questo procedimento, accompagnato da una visita medica, le probabilità di scovare i positivi tra i pazienti testati sono addirittura superiori rispetto a quelle derivanti dal metodo del tampone naso-faringeo. Uno studio dell'ospedale Molinette di Torino, pubblicato sulla rivista scientifica Annals of Emergency Medicine, ha evidenziato che su un totale di 228 pazienti con sintomi suggestivi per Covid-19, 107 sono stati diagnosticati come positivi in seguito al ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 30 novembre 2020) Federico Giuliani Uno studio dell'ospedale Molinette di Torino ha dimostrato l'efficacia dell'del polmone nel diagnosticare il-19 È possibile diagnosticare la polmonite da-19 direttamente in pronto soccorso, grazie a una semplicedel polmone. Non solo: usando questo procedimento, accompagnato da una visita medica, le probabilità di scovare i positivi tra i pazienti testati sono addirittura superiori rispetto a quelle derivanti dal metodo delnaso-faringeo. Uno studio dell'ospedale Molinette di Torino, pubblicato sulla rivista scientifica Annals of Emergency Medicine, ha evidenziato che su un totale di 228 pazienti con sintomi suggestivi per-19, 107 sono stati diagnosticati come positivi in seguito al ...

