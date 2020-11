California Paradiso in Fiamme su National Geographic il documentario di Ron Howard (Di lunedì 30 novembre 2020) California Paradiso in Fiamme il documentario di Ron Howard su National Geographic lunedì 30 novembre California: Paradiso in Fiamme è il documentario in onda su National Geographic (canale Sky 403) lunedì 30 novembre realizzato da Ron Howard per raccontare il devastante incendio della California. La mattina dell’8 novembre 2018, nel nord della California, una scintilla prodotta da una torre di trasmissione, si trasforma rapidamente, grazie anche alla siccità che perdura da tempo, in una devastante tempesta di fuoco che travolge la cittadina di Paradise. Quando l’incendio viene spento, si contano 85 morti, 50.000 ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 30 novembre 2020)inildi Ronsulunedì 30 novembreinè ilin onda su(canale Sky 403) lunedì 30 novembre realizzato da Ronper raccontare il devastante incendio della. La mattina dell’8 novembre 2018, nel nord della, una scintilla prodotta da una torre di trasmissione, si trasforma rapidamente, grazie anche alla siccità che perdura da tempo, in una devastante tempesta di fuoco che travolge la cittadina di Paradise. Quando l’incendio viene spento, si contano 85 morti, 50.000 ...

