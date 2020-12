Al via la lotteria degli scontrini: da domani si richiede codice, si gioca da gennaio 2021 (Di lunedì 30 novembre 2020) Al via le procedure per la lotteria degli scontrini: da domani, 1 dicembre, sull’apposito sito www.lotteriadegliscontrini.it sarà possibile registrarsi per ottenere il ‘codice lotteria’, (un codice alfanumerico e codice a barre, abbinato al codice fiscale) da presentare in cassa a ogni pagamento con carte e bancomat per partecipare alle estrazioni. La lotteria, più volte rinviata negli ultimi anni, partirà dal 1 gennaio 2021. La partecipazione è gratuita, basta appunto munirsi dell’apposito codice nella sezione ‘partecipa ora’. Previste estrazioni settimanali, mensili e annuali, con premi anche per gli esercenti che ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 30 novembre 2020) Al via le procedure per la: da, 1 dicembre, sull’apposito sito www..it sarà possibile registrarsi per ottenere il ‘’, (unalfanumerico ea barre, abbinato alfiscale) da presentare in cassa a ogni pagamento con carte e bancomat per partecipare alle estrazioni. La, più volte rinviata negli ultimi anni, partirà dal 1. La partecipazione è gratuita, basta appunto munirsi dell’appositonella sezione ‘partecipa ora’. Previste estrazioni settimanali, mensili e annuali, con premi anche per gli esercenti che ...

rosatoeu : Lotteria degli scontrini, dal 1° dicembre via alla richiesta del codice. In arrivo anche il cashback di Natale. Da… - PMI_it : Lotteria scontrini: registrazione e rimborso di Natale al via: Dal primo dicembre registrazione al portale per i co… - noordungp : per domani prevedo un #clickday Lotteria degli scontrini, dal 1°dicembre via alla richiesta del codice. In arrivo… - FatimaCurzio : RT @repubblica: Lotteria degli scontrini, dal 1°dicembre via alla richiesta del codice. In arrivo anche il cashback di Natale [aggiornament… - repubblica : Lotteria degli scontrini, dal 1°dicembre via alla richiesta del codice. In arrivo anche il cashback di Natale [aggi… -

Ultime Notizie dalla rete : via lotteria HTTP/1.1 Server Too Busy