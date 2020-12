Accuse e video su Olivia Paladino: ma a finire indagato potrebbe essere Conte (Di lunedì 30 novembre 2020) Finisce in Procura la vicenda del video de Le Iene in cui Olivia Paladino, compagna del Premier Conte, sembrerebbe chiedere il soccorso del personale della scorta per sfuggire alle domande dell’inviato Filippo Roma. Il caso del video de Le Iene sulla gestione della scorta da parte di Olivia Paladino, compagna del Premier Giuseppe Conte, finisce L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 30 novembre 2020) Finisce in Procura la vicenda delde Le Iene in cui, compagna del Premier, sembrerebbe chiedere il soccorso del personale della scorta per sfuggire alle domande dell’inviato Filippo Roma. Il caso delde Le Iene sulla gestione della scorta da parte di, compagna del Premier Giuseppe, finisce L'articolo proviene da Leggilo.org.

