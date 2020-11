Uomini e Donne, Valentina a letto con due cavalieri: le scioccanti anticipazioni (Di domenica 29 novembre 2020) Valentina Dartavilla Lupi è diventata famosa a Uomini e Donne per via delle sue uscite con Umberto, cinquantenne cavaliere del trono over già puntato da Gemma Galgani. Prima ancora di Umberto (che ha liquidato nel corso della penultima registrazione), la dama era uscita con Simone Bolognesi e Nicola, che l’aveva accusata di cercare l’approccio fisico fin da subito, avendolo invitato a salire da lei la prima sera. Nel corso dell’ultima registrazione, si è scoperto che Valentina ha avuto rapporti intimi con ben due cavalieri senza dirlo: uno è Costantino (col quale non era neanche mai uscita), l’altro proprio quel Nicola che le aveva dato neanche troppo velatamente della “facile”. Ovviamente Valentina ha fatto una vera e propria figuraccia: riuscirà a rimediare? Dello stesso argomento ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 29 novembre 2020)Dartavilla Lupi è diventata famosa aper via delle sue uscite con Umberto, cinquantenne cavaliere del trono over già puntato da Gemma Galgani. Prima ancora di Umberto (che ha liquidato nel corso della penultima registrazione), la dama era uscita con Simone Bolognesi e Nicola, che l’aveva accusata di cercare l’approccio fisico fin da subito, avendolo invitato a salire da lei la prima sera. Nel corso dell’ultima registrazione, si è scoperto cheha avuto rapporti intimi con ben duesenza dirlo: uno è Costantino (col quale non era neanche mai uscita), l’altro proprio quel Nicola che le aveva dato neanche troppo velatamente della “facile”. Ovviamenteha fatto una vera e propria figuraccia: riuscirà a rimediare? Dello stesso argomento ...

ItaliaViva : Oggi al convegno 'La prevenzione della violenza sulle donne attraverso l'intervento sugli uomini autori di atti di… - guerini_lorenzo : Oggi ho voluto dire grazie alle donne e agli uomini del personale civile della #Difesa. In questi mesi così diffici… - CottarelliCPI : In Italia solo il 2,4 percento degli uomini uccisi è stato ucciso da un partner o ex partner. Per le donne questo d… - SempreSimo2177 : @antove non ci sarà mai un accordo le nostre visioni sono differenti del resto uomini e donne sono due mondi che si… - 123schiodati : @NadiaPasticcio Quindi in che percentuale dentro il 70/75 % delle donne c'e un problema ? Ho e tutto demerito degli uomini ? Curiosita' ???? -