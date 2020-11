“The Crown 4” su Netflix: perché il governo britannico teme che sia finzione? (Di domenica 29 novembre 2020) The Crown 4 drammatizza la vera storia della Casa Reale dei Windsor e si concentra sul matrimonio del principe Carlo (Josh O’Connor) e della principessa Diana (Emma Corrin), nonché sul mandato di Margaret Thatcher (Gillian Anderson) come Primo Ministro. Per quanto impeccabilmente scritto, interpretato e prodotto, The Crown, possa essere, la pluripremiata serie Netflix è ancora un’opera di narrativa storica e le storie vere differiscono in qualche modo da ciò che è sullo schermo. La stagione 4 di Crown descrive, infatti, eventi storici chiave del Paese come l’assassinio di Lord Louis Mountbatten (Charles Dance), la guerra delle Falkland tra Gran Bretagna e Argentina, l’irruzione di Buckingham Palace da parte di Michael Fagan e l’ascesa e la caduta di Margaret Thatcher come primo ministro. Ma in termini di storia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 29 novembre 2020) The4 drammatizza la vera storia della Casa Reale dei Windsor e si concentra sul matrimonio del principe Carlo (Josh O’Connor) e della principessa Diana (Emma Corrin), nonché sul mandato di Margaret Thatcher (Gillian Anderson) come Primo Ministro. Per quanto impeccabilmente scritto, interpretato e prodotto, The, possa essere, la pluripremiata serieè ancora un’opera di narrativa storica e le storie vere differiscono in qualche modo da ciò che è sullo schermo. La stagione 4 didescrive, infatti, eventi storici chiave del Paese come l’assassinio di Lord Louis Mountbatten (Charles Dance), la guerra delle Falkland tra Gran Bretagna e Argentina, l’irruzione di Buckingham Palace da parte di Michael Fagan e l’ascesa e la caduta di Margaret Thatcher come primo ministro. Ma in termini di storia ...

