Lo scorso 31 ottobre Sean Connery se ne è andato all'età di 90 anni, e oggi il certificato di morte chiarisce che la causa della dipartita sia da ricercarsi in un'insufficienza cardiaca unita a una polmonite cronica.A darne la notizia è il magazine TMZ, che avrebbe ottenuto il suddetto documento. In esso si legge che l'attore è morto per "insufficienza respiratoria a causa di una polmonite e fibrillazione atriale (…), una frequenza cardiaca irregolare che può aumentare il rischio di ictus, insufficienza cardiaca e altre complicazioni cardiache". Sean Connery si è spento all'1:30 della notte nella sua casa alle Bahamas. La moglie Micheline Roquebrune tuttavia assicura che l'uomo si sia spento nel sonno e che non ha sofferto.

Svelata la causa della morte di Sean Connery

La causa della morte di Sean Connery, secondo il certificato, sarebbe da ricercarsi in una polmonite e in un'insufficienza cardiaca.

La causa della morte di Sean Connery, secondo il certificato, sarebbe da ricercarsi in una polmonite e in un'insufficienza cardiaca.