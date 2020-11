Roma | controlli anti-assembramenti | numerosi gli interventi della polizia locale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 29 novembre 2020) Anche in questo fine settimana ladiCapitale ha messo in atto un potenziamento deia tutelasalute pubblica con verifiche mirate nelle aree di interesse commerciale e turistico e nei luoghi a maggior rischio dicome in piazza di San Calisto dove, ieri sera, numerose pattuglie sono dovute intervenire per far disperdere una folla di centinaia di persone e isolare la zona fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Qui, scattate anche le sanzioni per alcuni ragazzi sorpresi a consumare bevande in prossimità dei locali oltre le ore 18,00.glidei caschi bianchi per la formazione dianche in altre localitàCapitale, dove in ...