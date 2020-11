Ristorytelling. La saga dei Ristori al quarto capitolo

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 29 novembre 2020)Quater. Il nome già la dice lunga. La narrazione continua, non si è fermata ai primi tre provvedimenti, ora si è arrivati aldecreto che il governo approva per stanziare risorse da destinare alle attività colpite dalle chiusure a causa del Covid. Dopo i 10 miliardi già varati si arriva così a 18 miliardi in totale. Tra le misure sul tavolo del Consiglio dei ministri c’è un pacchetto di rinvii delle scadenze fiscali del 30 novembre e la possibilità di dilatare i debiti fiscali, nonché un’indennità da 1.000 euro per i lavoratori stagionali del turismo, dello spettacolo e degli stabilimenti termali, e da 800 euro per i co.co.co. dello sport. Poi è previsto lo stop alle ganasce, ovvero il blocco di pignoramenti e fermi amministrativi per chi chiede una dilazione dei ‘debiti fiscali’ per “comprovate” difficoltà economiche. Si è arrivati per ...