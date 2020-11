Renato Zero ricorda Gigi Proietti: le sue parole commuovono (Di domenica 29 novembre 2020) Renato Zero a Domenica In ricorda Gigi Proietti, trattenere le lacrime è davvero impossibile. Il cantante ricorda una casualità che gli capitava spesso, Renato ricorda infatti che entrambi avevano l’abitudine di frequentare le osterie romane, spesso capitava d ritrovarsi nella stessa. “Prima di sedersi con Sagitaa” ricorda Renato “Veniva da me, mi salutava, poi si sedeva e mi diceva: senti questa. Mi mancherà tanto“ ha ammesso con commozione. Renato Zero ha poi chiesto qualche minuto “Lei con molta carineria mi diceva che Gigi stava bene, che non mi dovevo preoccupare. All’indomani della morte ho mantenuto un profilo basso. Approfitto di Domenica In ... Leggi su chenews (Di domenica 29 novembre 2020)a Domenica In, trattenere le lacrime è davvero impossibile. Il cantanteuna casualità che gli capitava spesso,infatti che entrambi avevano l’abitudine di frequentare le osterie romane, spesso capitava d ritrovarsi nella stessa. “Prima di sedersi con Sagitaa”“Veniva da me, mi salutava, poi si sedeva e mi diceva: senti questa. Mi mancherà tanto“ ha ammesso con commozione.ha poi chiesto qualche minuto “Lei con molta carineria mi diceva chestava bene, che non mi dovevo preoccupare. All’indomani della morte ho mantenuto un profilo basso. Approfitto di Domenica In ...

bIuehao : renato zero e namjoon emanano la stessa energia - SMilano83 : Guarda 'Renato Zero - Madame Video 1977' su YouTube - serquelita_ : RT @EyreJane85: Gigi Proietti&Renato Zero La romanità che fa bene al cuore ? #raiuno #domenicain - ClaudDig : Impossibile raccontare la storia artistica di Renato Zero in così poco tempo. Non basterebbe una stagione intera di #DomenicaIn - EyreJane85 : Gigi Proietti&Renato Zero La romanità che fa bene al cuore ? #raiuno #domenicain -