Milan-Fiorentina 2-0: viola ancora ko e ora la classifica fa paura (Di domenica 29 novembre 2020) A volere per forza vedere il bicchiere mezzo pieno dopo la nuova sconfitta della Fiorentina a San Siro con il Milan capolista (privo di Ibrahimovic), possiamo dire che qualche passettino in avanti ... Leggi su lanazione (Di domenica 29 novembre 2020) A volere per forza vedere il bicchiere mezzo pieno dopo la nuova sconfitta dellaa San Siro con ilcapolista (privo di Ibrahimovic), possiamo dire che qualche passettino in avanti ...

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Bologna 1-0 Crotone AC Milan 2-0 Fiorentina - SkySport : MILAN-FIORENTINA 2-0 Risultato finale ? ? #Romagnoli (17') ? rig. #Kessié (27') ?? - DiMarzio : #Milan | I convocati per la #Fiorentina: out #Bennacer - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Serie A, Milan-Fiorentina 2-0: i rossoneri allungano in vetta #SerieA - sportli26181512 : Bonera: 'Se sto bene in panchina? Aspettiamo con ansia Pioli, per me ci sarà tempo': Daniele Bonera è stato intervi… -