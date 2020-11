Miano: sorpresi in una sala scommesse aperta. Chiuso il locale per 5 giorni (Di domenica 29 novembre 2020) Miano: sorpresi in una sala scommesse aperta. Sono stati multati i clienti e il gestore. Il locale resterà Chiuso per 5 giorni. Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo in via Lazio dove hanno verificato che una sala scommesse era in attività e che, Leggi su 2anews (Di domenica 29 novembre 2020)in una. Sono stati multati i clienti e il gestore. Ilresteràper 5. Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo in via Lazio dove hanno verificato che unaera in attività e che,

Miano: sorpresi in una sala scommesse aperta. Sono stati multati i clienti e il gestore. Il locale resterà chiuso per 5 giorni.

