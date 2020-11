Libero sulla morte di Maradona: Non è possibile morire nel sonno per edema polmonare acuto (Di domenica 29 novembre 2020) “Diego poteva salvarsi” titola così in prima pagina Libero che parte dalla diagnosi sulle cause della morte di Maradona refertate dopo l’autopsia, “arresto cardiocircolatorio provocato da un edema polmonare acuto”. La domanda che in tanti si fanno è perché nessuno se ne sia accorto in tempo? Quesito a cui proveranno a rispondere le indagini in corso in Argentina sulle possibili negligenze da parte di chi assisteva il Pibe De Oro. Quello che spiega Libero è che non si tratta solo di appurare le eventuali carenze delle ultime 24 ore, perché l’edema polmonare acuto non è una patologia che si manifesta all’improvviso, ma ha bisogno di alcune settimane di decorso per completarsi e manifestarsi in tutta la sua gravità. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 29 novembre 2020) “Diego poteva salvarsi” titola così in prima paginache parte dalla diagnosi sulle cause delladirefertate dopo l’autopsia, “arresto cardiocircolatorio provocato da un”. La domanda che in tanti si fanno è perché nessuno se ne sia accorto in tempo? Quesito a cui proveranno a rispondere le indagini in corso in Argentina sulle possibili negligenze da parte di chi assisteva il Pibe De Oro. Quello che spiegaè che non si tratta solo di appurare le eventuali carenze delle ultime 24 ore, perché l’non è una patologia che si manifesta all’improvviso, ma ha bisogno di alcune settimane di decorso per completarsi e manifestarsi in tutta la sua gravità. ...

