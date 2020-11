Il sessismo nelle app e nei siti sulla gravidanza (Di domenica 29 novembre 2020) Le app e i siti di gravidanza nascondono sessimo? Dopo dodici anni sono di nuovo incinta e una delle novità che sto riscontrando rispetto alla prima gravidanza è che le mamme in attesa nel 2020 possono contare sui consigli di tantissime app e siti sulla gravidanza nei cui testi però si nasconde un sottile sessismo… Prima di tutto nel modo in cui parlano alla futura mamma. Che sia un’ amministratrice delegata di una multinazionale, un medico che salva vite umane o una pluri laureata, a loro non interessa: la tratteranno come una “mamma”. La loro concezione di mamma. Ovvero una donna insicura da rassicurare e da vezzeggiare. Approfittando del bisogno di sapere continuamente quello che succede al suo corpo e al suo bambino, propongono i loro feti in 3D con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 29 novembre 2020) Le app e idinascondono sessimo? Dopo dodici anni sono di nuovo incinta e una delle novità che sto riscontrando rispetto alla primaè che le mamme in attesa nel 2020 possono contare sui consigli di tantissime app enei cui testi però si nasconde un sottile… Prima di tutto nel modo in cui parlano alla futura mamma. Che sia un’ amministratrice delegata di una multinazionale, un medico che salva vite umane o una pluri laureata, a loro non interessa: la tratteranno come una “mamma”. La loro concezione di mamma. Ovvero una donna insicura da rassicurare e da vezzeggiare. Approfittando del bisogno di sapere continuamente quello che succede al suo corpo e al suo bambino, propongono i loro feti in 3D con ...

marketingpmi : @Sofiajeanne @lauraboldrini @mattiafeltri Io capisco la prima volta, hai un blog ospitato, invii il pezzo ed il dir… - ConteRetweet : @ksnt63 Andrò a cercare pure lui, allora. Comunque lo so: nella mia vita privata, le maggiori amarezze e le più gra… - Paolor_it : @jako6699 @lauraboldrini La boldra che per salvare la cadrega è tornata di soppiatto nelle fila del PD. A proposito… - FedericaSure : @amaricord Anche le donne etero, quelle che non sono ossessionate dal conteggio degli spazi mediatici e delle parol… - iosonotia : @snapeshubi @innerg0ddess Il nocciolo dell'intera questione sarebbe quello di sentire cosa stia dicendo prima di ri… -

Ultime Notizie dalla rete : sessismo nelle Il sessismo nelle app e nei siti sulla gravidanza - BRAVE GIRLS Metropolitan Magazine Maradona, la femminista lo piange, le altre la criticano: «Lui era machista»

Scrittrici ed intellettuali femministe piangono Diego? esplode la polemica: «Una femminista non può essere maradoniana!», il Pibe come simbolo del patriarcato ...

Emily Angelillo di Detto Fatto travolta dalle polemiche: la replica della ballerina

Emily Angelillo di Detto Fatto è stata travolta dalle polemiche e dalle critiche per il sensuale video tutorial per fare la spesa sui tacchi.

Scrittrici ed intellettuali femministe piangono Diego? esplode la polemica: «Una femminista non può essere maradoniana!», il Pibe come simbolo del patriarcato ...Emily Angelillo di Detto Fatto è stata travolta dalle polemiche e dalle critiche per il sensuale video tutorial per fare la spesa sui tacchi.