Il presente è scattante | ma il passato può sempre entrare a gamba tesa

(Di domenica 29 novembre 2020) I giorni trascorrono un po’ troppo uguali a loro stessi, l’ho già detto. Anche il lamentarsi dei giorni che trascorrono tutti uguali a loro stessi fa ormai parte della routine dei giorni che trascorrono tutti uguali a loro stessi, in una sorta di loop mortale, ma tant’è. In questa noia mortale trovo rifugio nella scrittura, che almeno mi tiene compagnia, così come nella lettura, nell’ascolto di buona musica, in alcune serie tv che divoro con foga, ultima in ordine di tempo la clamorosa Lavoro a mano armato con un gigantesco Eric Cantona. Ma quando non ho voglia di fare niente di tutto questo, lo stare chiusi in casa stanca assai più dell’andare in giro, questa è una scoperta già del primo lock down, siccome sono un uomo che tende a volerricreare un proprio ordine, anarchico anche nei gesti quotidiani, non posso far altro che riordinare la mia ...