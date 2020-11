Grande Fratello Vip 5, qualcosa di inaspettato accade su Mediaset Extra (Di domenica 29 novembre 2020) Talvolta capita di commettere errori, cosi’ com’e’ accaduto al Grande Fratello Vip dove la regia 2 del reality show ha commesso una clamorosa gaffe. Nello specifico, Alfonso Signorini fa visita agli inquilini per comunicare che la puntata di venerdi’ 27 novembre 2020 non sarebbe andata in onda e per comunicare loro una piacevole sorpresa, ma, improvvisamente, I telespettatori di Mediaset Extra si son trovati di fronte le immagini dello studio di Quarto Grado. Si tratta del secondo errore che fa seguito all’inaspettata apparizione della signora Roberta ospite di Fuori dal Coro, sulla quale il conduttore aveva elegantemente ironizzato in puntata. Grande Fratello Vip: la gaffe commessa dalla regia 2 Durante la diretta di venerdì 27 novembre 2020 del Grande ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 29 novembre 2020) Talvolta capita di commettere errori, cosi’ com’e’ accaduto alVip dove la regia 2 del reality show ha commesso una clamorosa gaffe. Nello specifico, Alfonso Signorini fa visita agli inquilini per comunicare che la puntata di venerdi’ 27 novembre 2020 non sarebbe andata in onda e per comunicare loro una piacevole sorpresa, ma, improvvisamente, I telespettatori disi son trovati di fronte le immagini dello studio di Quarto Grado. Si tratta del secondo errore che fa seguito all’inaspettata apparizione della signora Roberta ospite di Fuori dal Coro, sulla quale il conduttore aveva elegantemente ironizzato in puntata.Vip: la gaffe commessa dalla regia 2 Durante la diretta di venerdì 27 novembre 2020 del...

trash_italiano : #GFVIP, Mediaset ci ripensa e lo piazza di nuovo al venerdì contro #TheVoiceSenior - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - trash_italiano : Comunque il Tiramisù best protagonista ever del Grande Fratello. #GFVIP - ambrosiamore : @liamscare Ieri ad un certo punto Stefania ha detto di Mtr 'forse si sente il grande fratello?' Come dire si sente… - Lilith39175259 : @assonnata_ @marina_estati Indisguise mi era mancata, spero venga pagate bene per i taglia e cuci che fa nsi video… -