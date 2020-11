Giappone choc | più morti di suicidio che di Covid-19

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 29 novembre 2020) Il mese scorso insono morte più persone diche di-19 in tutto il 2020 nel Paese. E' quanto emerge in estrema sintesi da un reportage della Cnn. Le donne, che hanno sofferto di più la perdita del lavoro hanno visto incrementato dell'80% i suicidi, rispetto allo scorso anno. A ottobre, infatti, sempre secondo Cnn, 2.153 persone si sono tolte la vita in, mentre iper-19 da inizio pandemia è di 2.087.Ricordiamo, tra l'altro, che lo scorso settembre, tre personaggi del mondo dello spettacolo sonoin Asia, in circostanze misteriose che fanno pensare al. Tutti avevano 36 anni. L'ultimo a perdere la vita è stato il cantante, attore, conduttore televisivo e imprenditore taiwanese Alien Huang, ...