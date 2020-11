Elle: stasera su Rai4 il film con Isabelle Huppert (Di domenica 29 novembre 2020) Arriva stasera su Rai4, alle 21:20, il film di Paul Verhoeven Elle, con una splendida IsabElle Huppert, candidata all'Oscar per il personaggio di MichElle. Va in onda stasera su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre), alle 21:20, Elle, thriller del 2016 diretto da Paul Verhoeven, con protagonista un'affascinante IsabElle Huppert, tratto dal romanzo "Oh..." di Philippe Djian. Quando MichElle, il CEO di una compagnia di videogiochi, viene attaccata nella sua casa da un misterioso assalitore, rifiuta di lasciare che la sua esistenza venga turbata. La sua crisi coinvolge però la madre settantacinquenne, il padre che si trova in carcere per omicidio plurimo, il suo figlio ... Leggi su movieplayer (Di domenica 29 novembre 2020) Arrivasu, alle 21:20, ildi Paul Verhoeven, con una splendida Isab, candidata all'Oscar per il personaggio di Mich. Va in ondasu(canale 21 del digitale terrestre), alle 21:20,, thriller del 2016 diretto da Paul Verhoeven, con protagonista un'affascinante Isab, tratto dal romanzo "Oh..." di Philippe Djian. Quando Mich, il CEO di una compagnia di videogiochi, viene attaccata nella sua casa da un misterioso assalitore, rifiuta di lasciare che la sua esistenza venga turbata. La sua crisi coinvolge però la madre settantacinquenne, il padre che si trova in carcere per omicidio plurimo, il suo figlio ...

VonInWonderland : Stasera mi guardo Elle su Rai 4. Qualcuno lo ha visto? Merita? - cinemaniaco_fb : ?????????????? Elle: stasera su Rai4 il film con Isabelle Huppert - ilmessaggeroit : Stasera in tv su Rai 4 il premiato thriller Elle di Paul Verhoeven con una sensuale e spietata Isabelle Huppert Il… - BookshireLibri : Elle, stasera in tv: trama e trailer del film tratto dal romanzo di Djian - SoloLibri : Elle, stasera in tv: trama e trailer del film tratto dal romanzo di Djian: ?? @eleonoramdaniel ? -