Dugway | il cuore tossico del mondo

(Di domenica 29 novembre 2020) Nello Utah c'è un pezzo di deserto grande come la Valle d'Aosta che nasconde misteri e scomode verità. È ilproving ground, un sito militare dove dal 1942 l'esercito americano sperimenta veleni letali e armi strabilianti. Per qualcuno, anche gli Ufo. Benvenuti nella «nuova Area 51». Al di là della recinzione su cui minacciosi cartelli avvertono «Us Property» e «Autorizzati a uccidere», si apre un'infinita distesa di terreno polveroso. Lontanissimo, nella vaghezza sfocata come di un miraggio, pochi bassi edifici protetti sulle vie di accesso da checkpoint con soldati armati fino ai denti. Perché questo è uno dei luoghi più «sensibili» della Difesa americana e uno dei più misteriosi al. Per qualcuno, semplicemente, «la nuova Area 51». Ilproving ground si trova nello Stato dello Utah e ha uno scopo preciso: ...