Ciclocross, Coppa del Mondo 2020-2021: Lucinda Brand continua a vincere! La neerlandese si impone anche a Tabor (Di domenica 29 novembre 2020) La neerlandese Lucinda Brand (Telenet Baloise Lions) conquista il suo terzo successo consecutivo, nonché il quarto nelle ultime cinque gare da lei disputate, imponendosi nella prima tappa di Coppa del Mondo 2020-2021 di Ciclocross che si è svolta sul tracciato di Tabor, in Repubblica Ceca. Brand ha preceduto la campionessa del Mondo Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin Fenix), mentre Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) ha vinto la volata per il terzo posto davanti alla diciannovenne ungherese Blanka Kata Vas, unica non Orange a essersi piazzata tra le prime sei. La migliore delle italiane è stata un'Alice Maria Arzuffi (777) che su un tracciato a lei caro, in una gara che è durata ...

Ciclocross, Coppa del Mondo 2020-2021: a Tabor l’Italia brilla tra gli juniores. Lorenzo Masciarelli e Lucia Bramati a podio

La giovane Italia brilla nelle gare della categoria juniores di Coppa del Mondo di ciclocross 2020-2021 che si sono tenute oggi a Tabor, in Repubblica Ceca. Il Bel Paese, in assenza dei rappresentanti ...

