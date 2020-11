Va fino in Portogallo per riconquistare la ex, la uccide sparandole alla testa e si suicida (Di sabato 28 novembre 2020) . I cadaveri di Roberto Arcari, 60enne ex operatore sanitario di origini cremonesi, e dell’ex compagna Nadiya Ferrão sono stati ritrovati mercoledì mattina in un camper alla periferia di Peniche. L’uomo aveva cercato di convincerla a tornare con lui. La pistola, sequestrata, è stata ritrovata sul pavimento del mezzo. È andato in Portogallo per un confronto definitivo con la sua ex compagna, ma poi l’ha uccisa con un colpo di pistola alla testa, per poi rivolgere l’arma contro se stesso e suicidarsi. L’omicidio-suicidio è avvenuto a Peniche, sulla costa atlantica dell’Estremadura, una delle capitali mondiali dei surfisti e della pesca, come la vicina Nazaré. L’uomo si chiamava Roberto Arcari, sessantenne, originario di Cingia de’ Botti, ma residente a Cremona. A darne notizia è Il Giorno. Arcari, ex ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 28 novembre 2020) . I cadaveri di Roberto Arcari, 60enne ex operatore sanitario di origini cremonesi, e dell’ex compagna Nadiya Ferrão sono stati ritrovati mercoledì mattina in un camperperiferia di Peniche. L’uomo aveva cercato di convincerla a tornare con lui. La pistola, sequestrata, è stata ritrovata sul pavimento del mezzo. È andato inper un confronto definitivo con la sua ex compagna, ma poi l’ha uccisa con un colpo di pistola, per poi rivolgere l’arma contro se stesso ersi. L’omicidio-suicidio è avvenuto a Peniche, sulla costa atlantica dell’Estremadura, una delle capitali mondiali dei surfisti e della pesca, come la vicina Nazaré. L’uomo si chiamava Roberto Arcari, sessantenne, originario di Cingia de’ Botti, ma residente a Cremona. A darne notizia è Il Giorno. Arcari, ex ...

