Traffico Roma del 28-11-2020 ore 15 | 30

(Di sabato 28 novembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi non molto alregistrato in queste ore sulla rete viaria cittadina tutto regolare sul raccordo anulare di un incidente in carreggiata esterna è stato causa di incolonnamenti tra la Bufalotta il bivio per laFirenze in direzione quindi Salaria la situazione si è da poco normalizzata nessuna segnalazione dirgli sulle altre arterie della città mentre da polizia locale Ci segnala un incidente al Tiburtino in piazza Santa Maria del Soccorso raccomandiamo Naturalmente le dovute attenzioni ricordiamo su richiesta della Questura Con lo scopo di evitare assembramenti in questo sabato ma anche nella giornata di domenica è probabile la chiusura delle fermate metro di spagna e di flash per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito ...