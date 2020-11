Torino, preso a calci e martellate il “muro” della violenza sulle donne: il flash mob delle attiviste di Non una di meno (Di sabato 28 novembre 2020) “Revenge porn”, “Stupro”, “Una signorina non si comporta così”: sono alcune delle frasi che si leggevano sul ‘muro’ di scatole costruito dalle attiviste di Non Una di meno a Torino, in piazza Castello, dove si è tenuto il flash mob per la Giornata contro la violenza sulle donne. Si leggevano, perché quel muro è stato preso a martellate e calci dalle attiviste, che spiegano: “Abbiamo già fatto altre azioni, ma oggi è in contemporanea con le piazze di tutta Italia. Denunciamo la strutturalità della violenza e quanto permea la nostra vita”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) “Revenge porn”, “Stupro”, “Una signorina non si comporta così”: sono alcunefrasi che si leggevano sul ‘muro’ di scatole costruito dalledi Non Una di, in piazza Castello, dove si è tenuto ilmob per la Giornata contro la. Si leggevano, perché quel muro è statodalle, che spiegano: “Abbiamo già fatto altre azioni, ma oggi è in contemporanea con le piazze di tutta Italia. Denunciamo la strutturalitàe quanto permea la nostra vita”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

