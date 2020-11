Stefano De Martino finisce in ospedale: ecco come sta il conduttore Rai (Di sabato 28 novembre 2020) Stefano De Martino sta facendo preoccupare i fan per essersi recato in ospedale, così come trapela da un post pubblicato sui suoi profili social nelle ultime ore. Uno stato social di De Martino che ha gettato nello sconforto i fedeli sostenitori del conduttore, tanto che in molti hanno ipotizzato che Stefano fosse finito in ospedale per via di una sospetta positività riscontrata ai test sul Coronavirus. In queste ore, tuttavia, sono trapelate delle indiscrezioni che spiegano in effetti cosa è accaduto al conduttore campano. Nell’articolo vi svisceriamo tutta la verità. Stefano De Martino si reca in ospedale Dopo aver fatto parlare di sé per aver convenuto la rottura con l’ex consorte ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 28 novembre 2020)Desta facendo preoccupare i fan per essersi recato in, cosìtrapela da un post pubblicato sui suoi profili social nelle ultime ore. Uno stato social di Deche ha gettato nello sconforto i fedeli sostenitori del, tanto che in molti hanno ipotizzato chefosse finito inper via di una sospetta positività riscontrata ai test sul Coronavirus. In queste ore, tuttavia, sono trapelate delle indiscrezioni che spiegano in effetti cosa è accaduto alcampano. Nell’articolo vi svisceriamo tutta la verità.Desi reca inDopo aver fatto parlare di sé per aver convenuto la rottura con l’ex consorte ...

